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T.C. BURSA 8. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2026/625 Esas

DAVACI : YASMIN BARGAŞ-***930

VEKİLİ : Av. OSMAN SEFER - [16335-33576-74517] UETS

DAVALI : MUHAMMED BARGAŞ-***756

***756 Yabancı Kimlik No'lu Hüseyin ve Hanşe oğlu, ***1994 Derizor doğumlu davalı Muhammed Bargaş'a dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davacı vekili Av. Osman Sefer Mahkememize sunmuş olduğu 10/09/2026 tarihli dava dilekçesinde; tarafların 13/10/2020 tarihinde evlendiklerini, müşterek iki çocuklarının olduğunu, davalının aşırı sinirli bir kişiliğe sahip olduğunu, her şeyi bahane ederek şiddete başvurduğunu, yıllarca eşine küfür ve hakaret ettiğini, eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, eşinin kişilik haklarını zedelediğini, davalının sürekli alkol kullandığını, eve sarhoş geldiğini, aile bireylerine karşı fiziksel/sözel şiddet uyguladığını, ortak hayatı çekilmez hale getirdiğini, son olarak da müşterek konutu terk ederek yeni bir hayata başladığını belirterek tarafların boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocukların velayetlerinin davacıya verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını talep ve dava etmiş olup, davalı Muhammed Bargaş'a HMK'nun 126, 127, 128, 129 maddelerine göre davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş cevap dilekçesini, ilk itirazlarını, delillerini, delil olarak gösterdiği belgeleri dilekçesine eklemek, delillerin hangi vakıanın delili olduğunu bildirmek, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı yapmak, tanık deliline dayanıyorsa tanıkların isim ve açık adresleri ile tanıklık yapacakları konuyu bildirmek, her bir tanık için 150,00 TL tanık ücreti ve 300,00'er TL tebliğ gideri ile diğer masraflar için belirlenecek olan delil avansını yatırmak üzere tebliğ (yayım) tarihinden itibaren iki hafta süre verildiği, süresinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgeler için gerekli açıklamayla ilgili eksikliği HMK.140/5 md. gereğince ancak ön inceleme aşamasında tamamlayabileceği, aksi takdirde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağı hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21/10/2026

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