T.C. BAKIRKÖY 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2026/143 Esas 19.10.2026

Konu : İlan metni

İLANEN TEBLİĞ

Bakırköy 9. Aile Mahkemesi,

Davalı DILDORA MADJIDOVA, Özbekistan Cumhuriyeti uyruklu, 994***448 yabancı kimlik numaralı, ikametgahı meçhul.

Mahkememizin 08/10/2026 tarih, 2026/606 Karar sayılı ilamıyla;

"1-Davanın kabulü ile;

Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sün mah, ciltno.147, haneno.22, BSN.42'de nüfusa kayıtlı, 01/11/1971 doğumlu, 1190***5626 TC kimlik numaralı ERCAN KILIÇ ile Özbekistan Cumhuriyeti uyruklu DILDORA MADJIDOVA'nın TMK 166/1 madde gereği evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-Alınması gereken 732 TL maktu harç davacı tarafından peşin karşılandığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

3-Davacı tarafın yargılama gideri ve vekalet ücreti talebi olmadığından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, vekalet ücreti takdirine yer olmadığına," dair karar verildiği,

Kararın adresi meçhul olan davalı DILDORA MADJIDOVA'ya ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinaf başvurusunda bulunulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği, karar tebliğini ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02575788 #ilan.gov.tr