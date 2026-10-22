T.C. ARDAHAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/389

KARAR NO : 2021/815

Sanık FARSHAD ABBASALİ ZADEH'in nın üzerine atılı 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçunu işlediğinden mahkememize dava açılmış sanığın 5607 sayılı yasanın 3/11-son maddesi gereğince 10 ay hapis ve 20,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ,suça konu eşyaları müsaderesine karar verildiği, tüm aramalara rağmen bulunamayan sanık hakkında ilan yapılmasına karar verilmiş olup, İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur 21.10.2026

Basın No: ILN02576323 #ilan.gov.tr