T.C. ARDAHAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2024/572

KARAR NO: 2024/711

Sanık MOHD ALFISHAHRIN BIN ZAKARIA'nın üzerine atılı 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçunu işlediğinden bahisle mahkememize dava açılmış ise de, eylemin Çeşme /İzmir de gerçekleştirildiği anlaşılmakla, mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE karar verilmiş olup, dosyanın görevli ve yetkili Çeşme Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği, tüm aramalara rağmen bulunamayan sanık hakkında ilan yapılmasına karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur 21.10.2026

Basın No: ILN02576344 #ilan.gov.tr