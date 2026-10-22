T.C. ARDAHAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2021/525

KARAR NO: 2021/958

Sanık Asghar NAVID'ın üzerine atılı5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçunu işlediği sabit olmakla fiil ve eylemine uyan, 3/11-son maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına, suça konu eşyaların müsaderesine karar verilmiştir.İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur 21.10.2026

Basın No: ILN02576334 #ilan.gov.tr