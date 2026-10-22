T.C. ANKARA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/11 Tereke 19.10.2026

Konu : tasfiyenin tatiline

ANKARA 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden

İ L A N

Mahkememizin 25/06/2026 Tarih ve 2025/11 Tereke, 2026/28 karar sayılı ilamı ile; 17/10/2008 tarihinde vefat eden, Emin ve Ayşe Sittika'dan olma 10/09/1926 doğumlu MEHMET KEMAL EMİNGİL'in paraya çevrilebilir malvarlığı belirlenemediğinden İİK.m.217 uyarınca TASFİYENİN TATİLİNE karar verilmekle;

İİK.m.217 uyarınca ; muristen alacaklı olanların ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 GÜN içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak masraflarını da peşin vermek suretiyle iflasa müteallik muamelelerin tatbikine devam edilmesini isteyebilecekleri, aksi halde iflasın KAPATILACAĞI ( İİK.m.254 )

İlan olunur.

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