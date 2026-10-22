T.C. AKÇAABAT 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dosya Esas Numaraları: 2026/94 Esas 19/10/2026

İLAN METNİ

Davacı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne izafeten Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile aşağıda yazılı dosyalarda bulunan davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma(Taşınmazın Tescili İstemli) davası nedeniyle:

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince Mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyasında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu'nca alınan 08/05/2026 tarihli ve 25 sayılı kamu yararı kararının Bakanlık Makamının oluru ile Trabzon ili Düzköy ilçesi Yenimahalle mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve atık su paket terfi yapılması planlanan 6.710,34 m² yüzölçümlü 194 ada 6 numaralı parselin 54,00 m²'lik kısmının kamu yararı amacıyla kamulaştırma kararı alındığı ve kamulaştırma işlemlerine başlanılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri, husumetin Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, açtıkları dava ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın yol olarak terkin edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Akçaabat Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, aşağıda belirtilen davanın duruşmasında Mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri, temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edileceği, 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 10. maddesi gereği İLAN OLUNUR.



Duruşma Gün ve Saati: 24/11/2026 saat:10:35

Ada-Parsel Ada-Parsel No Kamulaştırılan Alan Taşınmazın Malikleri ve Esas Numarası Trabzon İli, Düzköy İlçesi, Yenimahalle Mah. 194 ada 6 parsel 54,00m²'lik kısmı Hava ZAFER ve arkadaşları

2026/94

Basın No: ILN02574972 #ilan.gov.tr