KAMU HİZMET BİNALARINDA ONARIM VE TADİLAT İŞLERİ YAPILMASI
Kamu Hizmet Binalarında Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
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İhale Kayıt Numarası (İKN)
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2026/2058427
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1- İdarenin
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1.1. Adı
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BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ
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1.2. Adresi
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İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
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1.3. Telefon numarası
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02124440669
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1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
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2- İhalenin
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2.1. Tarih ve Saati
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17.11.2026 - 11:00
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2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
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Başakşehir Belediyesi İhale Salonu Kayabaşı Mah. Gazi Yaşargil Cad. 15 Temmuz Sk. No:2 34494 Başakşehir/İstanbul
3- İhale konusu yapım işinin
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3.1. Adı
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Kamu Hizmet Binalarında Onarım ve Tadilat İşleri Yapılması
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3.2. Niteliği, türü ve miktarı
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Kamu Hizmet Binalarında 215 Kalem İnşaat, 341 Kalem Mekanik, 195 Kalem Elektrik İşleri Yapılması
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3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
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Başakşehir/İstanbul
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3.4. Süresi/teslim tarihi
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Yer tesliminden itibaren 650 (AltıYüzElli) takvim günüdür.
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3.5. İşe başlama tarihi
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Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
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a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
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4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
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İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
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4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
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4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
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4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
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B III. Grup: Bina İşleri veya BIII grubu işin onarım işi veya B III grubu işin tamamlama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
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4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
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İnşaat Mühendisliği
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02575104 #ilan.gov.tr