T.C. SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/183 Esas

Davacı T. Garanti Bankası A.ş. tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen Hakan BALCI aleyhine tapuda malik olduğu dava konusu Samsun İli, İlkadım İlçesi, Saitbey Mah., 7152 ada, 14 parsel sayılı taşınmazda ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup,

Duruşma Günü: 15/12/2026 günü saat: 09:42'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.07/10/2026

Basın No: ILN02573898 #ilan.gov.tr