T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe UlaşMahalle 115 ada 33 Parsel Taşınmaz tarla niteliğinde.

Yüzölçümü : 17.483,24 m2 İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 8.741.620 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 10:20

Basın No: ILN02575127 #ilan.gov.tr