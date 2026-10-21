T.C. HAVZA SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/1223 Esas 08/10/2026

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığı ve bilinen yurt içi ve yurt dışı adreslerine de yapılan tebligatları iade dönen ve dava konusu Samsun ili Havza ilçesi Tuzla Mahallesi 106 ada 5 parsel, 107 ada 8 parsel, 104 ada 5 parsel, 103 ada 2 parsel taşınmazlarda tapu kayıt maliki olan Samsun ili Havza ilçesi Yukarıyavucuk Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Şevket ve Ümmehan' den olma, 01/03/1949 doğumlu, 13616864140 TC Kimlik numaralı ŞAVER GÖZÜTOK'a duruşma gününü bildirir ilanen tebliğine karar verilmiştir.

01/12/2026 günü saat saat 10:45' de "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtar ve tebliğ olunur." ilanen tebliğ olunur.

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