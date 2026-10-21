İ L A N

T.C. ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/2 Tereke

KARAR NO : 2026/18

MİRASÇILAR : ERDAL TAŞKIN DEMİRBAŞ - T.C. 38755237112

: ERKUT DEMİRBAŞ - T.C. 38740237622

Mahkememizden verilen 10/09/2026 tarih ve yukarıda numarası yazılı dosyasında "Rıfat Demirbaş'ın 26/01/2026 tarihinde vefatı ile; murise ait muhafaza altına alınmış olan tereke eşyalarının ve paraların FUNDA DEMİRBAŞ BOZKURT'a diğer mirasçıların istihkak hakkı saklı kalmak suretiyle TESLİMİNE," şeklinde karar verilmiştir.

Mahkeme kararı tebliğ yerine geçmek üzere ilgilelere ilanen tebliğ olunur. 24/09/2026