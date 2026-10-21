İ L A N

T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/75 Esas

DAVALI : ÖMER ÖREN (T.C:25489302328) Yarbaşı Mah. İrfan Uğurlu Cad. No:98/1 Finike/ ANTALYA

Davacı HÜLYA ÖREN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Zina Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 07/01/2027 günü saat: 12:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ön inceleme duruşma tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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