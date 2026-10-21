KİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

*Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz,03.11.2026 tarihinde saat 14:00'de Kilimli Belediye Başkanlğı'nda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a. ve 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satışa çıkarılacaktır.

Taşınmazın Konumu / Numarası/İmar durumu Hisararkası Mahallesi / 139945202/1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde kalmakta olup blok nizam konut alanı Hmax:18,50 (6 kat),700 metre taban alanı eğimden kaynaklı 3 kat kazanarak toplam 9 kat. Tapu Bilgileri (Ada / Parsel) Ada: 492, Parsel: 1 (Yüzölçümü: 1584,09 m²) Muhammen (Tahmini) Bedel 45.000.000,00 TL (Kırk Beş Milyon Türk Lirası) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun 17/4-p maddesi uyarınca KDV'den istisnadır (muaftır). Geçici Teminat Bedeli (%3) 1.350.000,00 TL (Bir Milyon Üç Yüz Elli Bin Türk Lirası)

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER

*İhaleye katılabilmek için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanun'un 37. ve 74. maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak şarttır.

İsteklilerden Aranan Belgeler

1) İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya Geçici Teminat Mektubunu ibraz edecektir.

2) Gerçek Kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti, İkametgah Belgesi ( Nüfus Müdürlüğünden )

3) T.C. vatandaşı olmak, Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, Noterden tasdikli imza beyannamesi (Gerçek kişiler için)

4) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, şirket ana sözleşmesi ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası.

5) İsteklinin şirket olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

6) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

7) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

8) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.

9) İhale dosyasını idareden satın aldığına dair (şartname bedeli) makbuzu.

10 ) Taşınmazın satış ihalesine iştirak edeceklerin, yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak 03.11.2026 tarihinde Salı günü saat 14:00'a kadar Kilimli Belediye Başkanlığı'nda hazır bulunmaları gerekmektedir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

*Teklifler, 2886 sayılı Kanun'un 37. maddesi gereğince iç ve dış zarf usulüne göre hazırlanacaktır. Zarflar en geç ihale günü saat 14:00'a kadar sıra numaralı alındı karşılığında ilgili birime teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

*İhale Şartnamesi ve ekleri, Kilimli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde mesai saatleri içinde ücretsiz olarak görülebilir veya 5.000,00 (beşbin) TL bedel karşılığında satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin şartnameyi satın alması zorunludur.

İlan Olunur.

Basın No: ILN02573532 #ilan.gov.tr