GAZİEMİR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Muhdesatın/Belirtmenin Terkini
- İzmir İli Gaziemir İlçesi Atıfbey Mahallesi 11143 ada 3 ( ESKİ PARSEL 342 ADA 61) Parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde gösterilen ;
- ÜZERİNDEKİ BİNA FEHMİ 'ye aittir.
- "Muhdesatının/belirtmesinin zeminde olduğu ,02/10/2026 tarih 14739 başvuru numarasıyla ile Fehim Şakir(21044847000) Gaziemir Tapu Müdürlüğü'ne muhdesatın terkini için talepde bulunmuştur.Gaziemir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'ne soru konusu edilmiş olup, 08/10/2026 tarih E.168053 sayılı cevap yazısında muhtesat sahibi hakkında kimlik bilgisine ulaşılamamıştır. Yukarıda belirtilen belirtme iş bu ilanın yayım tarihinden sonra 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 1026'ıncı maddesi gereği terkin edilecek olup,ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliğ tarihinden başlayarak 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhtesat/beyan sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019'uncu Maddesi gereği tebliğ olunur.
Basın No: ILN02573339 #ilan.gov.tr