T.C. KAHRAMANMARAŞ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/63 Esas 15.10.2026

İLAN

Davacı MEHMET GÖKÇAYIR (T.C 27754825000) ile Davalılar MALİYE HAZİNESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Dava konusu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Çokyaşar Mahallesinde bulunan Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle;

Davaya konu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Çokyaşar Mahallesinde bulunan Fen bilirkişisi Mehmet YİĞİT'in 08/08/2026 tarihli Bilirkişi raporunda (A) ile gösterilen 267,80 m2 yüzölçümündeki iki adet ev ve avlu ile (B) harfi ile gösterilen 192,99 m² miktarındaki (A) ile gösterilen yerin Doğusu: Hasan Kızılkaya'ya ait olduğu söylenen taşınmaz, Batısı ve güneyi: Yol, Kuzeyi: Hasan Karaçam'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ile çevrili olan, (B) harfi ile gösterilen yerin Doğfusu ve Güneyi: Yol, Batısı: Mehmet Karadaş'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, Kuzeyi: Evvelinde tapusuz iken Çokyaşar 167 ada 2 parsel ile çevrili olan dava konusu tapusuz taşınmazı Davacı, İbrahim ve Meryem oğlu, 24/02/1979 doğumlu, 27754825000 T.C kimlik numaralı Mehmet GÖKÇAYIR zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2026/63 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02573647 #ilan.gov.tr