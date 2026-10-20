T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/322 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Emre Öz adına kayıtlı Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Çömlekköy Köyü Bostanlık mevkii 131 ada 89 Parsel sayılı taşınmazın 582,26 m2 lik kısmının daimi irtifak hakkı olarak DSİ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın belirtilen kısmının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından kamulaştırılacak taşınmazın tahmini bedeli 174.678,00 TL tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın varsa tüm takyidatlarının ari olarak davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 24/09/2026 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.

2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince ilan olunur.01/10/2026

Basın No: ILN02573708 #ilan.gov.tr

