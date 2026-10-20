Örnek No:55*

T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/439 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/439 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, KURTULUŞ Mahalle/Köy, 1368 Ada, 5 Parsel, 9+çatı katı 10 no. bağ. böl. Nolu sayılı taşınmazın1/1 tam hissesi satışa çıkarılacaktır. Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz Adana ili Seyhan ilçesi Kurtuluş Mah. 1368 ada 5 Parsel 9+Çatı Katı 10 No. Bağ. Böl. numaralı taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. B) Taşınmazın Özellikleri:Değerlemesi yapılan meskenin bulunduğu bina; 4/C yapı sınıfında, betonarme karkas yapı cinsinde, ayrık nizamda, 1 bodrum kat + zemin kat + 9 normal kat +çatı kat olmak üzere 12 katlı olarak inşa edilmiştir. Mimari projesine göre, 1. bodrum katta su deposu hidrofor, sığınak, 11,12 nolu işyeri ekleri, zemin katta; apartman giriş holü,11,12,13,14 ve 15 nolu işyerleri, pano odası, 1 ve 8 normal katın her birisinde 2 şer adet mesken,9 normal katında 2 adet mesken -dubleks, çatı katında mesken-dubleks ekleri olmak üzere toplam 15 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir.Bina Ziya Paşa Bulvarının ~110 m. batısında, Cumhuriyet Caddesinin~340 m. kuzeyinde, Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarının ~120 m. doğusunda yer almaktadır. Bahçe girişinde kontrollü giriş bulunmaktadır. Binaya batı cepheden zemin kattan giriş sağlanmaktadır. Binaya ait 1 adet asansör bulunmaktadır. Bina dış cephesi akrilik dış cephe boyası ile boyalıdır. Bina giriş kapısı alüminyum doğrama camlı kapı, giriş holü, merdiven sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer kaplı olup korkuluğu alüminyum profil imalat, duvar ve tavanları plastik boyalıdır. Bina bakımlı durumda olup onarıma ihtiyacı bulunmamaktadır. Değerlemesi yapılan mesken-dubleks binanın 9+Çatı katında, bina girişine göre sağ ön tarafta yer almakta olup güney-batı-doğu cephelidir. Taşınmazın mimari projesine göre 9. Katı 140 m2 ve çatı katı 55 m2 olmak üzere, toplam 195 m2 alanlı olup, 9. Katta, antre, salon, mutfak, 2 oda, 1 banyo-wc ve 2 balkon hacimleri, çatı katında, sandık odası,1 adet oda, banyo ve teras hacimleri bulunmaktadır.Dava konusu taşınmaz iç mekân özellikleri olarak; kuru hacimlerinden mutfak zemini seramik,yaşam alanı zeminleri laminat parke kaplama, duvarlar saten boyalı tavanlar asma tavandır. Daire giriş kapısı çelik kapı üzeri, iç kapılar pres panel doğramadır. Dairede pencereler PVC mamul olup, mutfak tezgâhı mermer, mutfak dolapları MDF?lam dır. Taşınmazda ısınma doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Taşınmaz bakımlı durumda olup tadilat ihtiyacı bulunmamaktadır.Değerleme konusu taşınmazın 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde olan depremler nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından taşınmazın hasar tespitinin 'HASARSIZ? olduğu, E-Devlet uygulaması üzerinden kontrol edilmiştir.

Adresi : Kurtuluş Mah. 64009 Sokak, No:7/1, Maya Apt. K:9+Çatı, D:10 Seyhan /Adana

Ana Taşınmazın Yüzölçümü: 600,00 m2

Arsa Payı : 25/600

İmar Durumu: Ayrık Nizam-Ticaret + Konut Alanı-Taks:0.60-E:2.40-Yençok:51.50 m.

Kıymeti : 12.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 17/10/2007 tarih 25765 yevmiye numarası ile AT yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemezler. Şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 14:59

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 14:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02573951 #ilan.gov.tr