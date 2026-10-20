S.S. ERZURUM PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

(Erzurum Yakutiye 13643 Ada 6 Parsel 11 No.lu Bağımsız Bölüm)

Mülkiyeti S.S. Erzurum Pancar Ekicileri Kooperatifi'ne ait aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz, kapalı zarf usulüyle ilk tekliflerin alınması ve ardından açık artırma (peysürme) yöntemiyle ihale usulü satışa çıkarılmıştır.

1. SATIŞA KONU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ

İli / İlçesi / Mahallesi: Erzurum / Yakutiye / Topçuoğlu Mahallesi

Ada / Parsel No: 13643 Ada, 6 Parsel (Ana taşınmaz 5.191,28 m²)

Bağımsız Bölüm No / Nitelik: 11 no.lu Bağımsız Bölüm (Zemin Kat İş Yeri, Kat İrtifakı, Arsa Payı: 25850/519128)

Kullanım Alanı Net 288,80 m², Brüt 300,58 m² (caddeye ~10 m cepheli tek hacim mağaza ve WC)

Fiili Adres: Kazım Karabekir Paşa Mah. Orhan Şerifsoy Cad. Gürcükapı Çarşısı No: 2E Yakutiye/Erzurum

Fiili Durum / Kiracı: Taşınmazda BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. kiracı olarak faaliyet göstermekte olup taşınmaz mevcut kiracılık ilişkisiyle satılacaktır.

2. MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT VE MASRAFLAR

Muhammen Bedel: 45.000.000,00 TL (KDV Hariç)

Geçici Teminat (%5): 2.250.000,00 TL ZİRAAT BANKASI ERZURUM ŞUBESİNE kayıtlı TR38 0001 0001 1234 8972 7650 86 no.lu hesaba nakden veya limit içi kesin ve süresiz banka teminat mektubu olarak

Masraf ve Vergiler: İhale bedeli üzerinden tahakkuk edecek KDV, Damga Vergisi, tapu alım ve

satım harçlarının tamamı (her iki taraf payı) ile döner sermaye ve tescil masrafları Alıcıya aittir.

Geçmiş emlak vergisi Kooperatifçe karşılanır.

3. İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ

Birinci İhale: 13.11.2026 Cuma | Saat: 15.30 - 16.30

Başvuru ve Evrak Teslimi: En geç 12.11.2026 Saat: 12.00

Kazım Karabekir Paşa Mah. Orhan Şerifsoy Cad. No:4U Yakutiye/ERZURUM (Kooperatif Merkezine)

İhale Yeri: Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)

Toplantı Salonu (Muratpaşa Mah. Ömer Nasuhi Bilmen Cad. No:16 Yakutiye/ERZURUM)

İkinci İhale (Gerekmesi Halinde) : 07.12.2026 Pazartesi | Saat: 15.30 - 16.30

Başvuru ve Evrak Teslimi: En geç 06.12.2026 Saat: 12.00

Adres: Kazım Karabekir Paşa Mah. Orhan Şerifsoy Cad. No:4/U Yakutiye/Erzurum (Kooperatif Merkezine) Tel: 0 442 213 31 91)

İhale Yeri: Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonu

4. BAŞLICA İHALE VE SATIŞ ŞARTLARI

1. İhale, kapalı zarf usulüyle ilk yazılı tekliflerin alınması ve akabinde istekliler arasında peysürme (açık artırma) yapılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

2. İhaleye katılabilmek için 2.250.000,00 TL tutarındaki geçici teminatın yatırılması ve şartnamede sayılan katılım evraklarının en geç belirtilen son evrak teslim saatine kadar Kooperatife sunulması zorunludur.

3. Teklif mektupları muhammen bedel (45.000.000,00 TL) ve üzerinden açılacak olup, peysürme

neticesinde en yüksek teklifi veren isteklinin teklifi Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır.

4. İhale kararının onay tebliğinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale bedeli ve yasal masraflar

defaten ödenecektir. Bedelin ödenmesini müteakip taşınmaz üzerindeki ipotek tasfiye edilerek tapu devri yapılacaktır.

5. Kooperatif 2886 ve 4734 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Şartname ve ekleri Kooperatif merkezinden Adres: Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Orhan Şerifsoy Cad. No:4/U Yakutiye/Erzurum ve Kooperatif web sitesinden www.erzurumpancar.com adresinden temin edilebilir. Tel: 0 442 213 31 91)

S.S. ERZURUM PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

Basın No: ILN02573892 #ilan.gov.tr