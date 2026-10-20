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KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

MADDE-1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Musalla Mahallesi, Guburoğlu Mevkiinde, mülkiyetin tamamı Karabük İl Özel İdaresine ait koruma amaçlı imar planında konut alanı olan, 363 ada, 4 parsel, 579,82 m² yüzölçümlü "Bahçeli iki katlı ahşap ev" 2. grup korunması gerekli kültür varlığı vasıflı taşınmaz, 12/11/2026 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 12:00'da yapılacak ihale ile satılacaktır.

MADDE-2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhaleye ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Karabük İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin bedeli karşılığında şartnameyi satın almaları zorunlu olup, talep edilmesi halinde şartname bedeli olarak 5.000,00 TL'nin Karabük İl Özel İdaresinin Ziraat Bankası nezdinde bulunan TR64 0001 0004 2513 6646 6251 04 IBAN no.lu hesabına yatırılması ve açıklama kısmına katılımcı gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarası ile şartname bedeli şeklinde bilginin yazılması, yatırılan şartname bedellerine ait dekontların karşılığında Karabük İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak şartnamenin satın alındığına ilişkin belgenin teklif kapsamında ibrazı şarttır.

MADDE-3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Karabük İl Özel İdaresinin 4. Kattaki İl Encümen Salonunda 12/11/2026 Perşembe günü, saat 12:00' da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36'ncı maddesine göre "kapalı teklif usulü" ile yapılacaktır.

MADDE-4: TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Taşınmazın tahmin edilen bedeli 50.000.000,00 TL olup; Geçici teminat miktarı 1.500.000,00 TL'dir.

Geçici teminat bedelinin Karabük İl Özel İdaresinin Ziraat Bankası nezdinde bulunan TR64 0001 0004 2513 6646 6251 04 IBAN no.lu hesabına yatırılması ve açıklama kısmına katılımcı gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarası ile geçici teminat şeklinde bilginin yazılması, yatırılan bu geçici teminata ait dekontların teklif kapsamında ibrazı şarttır.

MADDE-5: İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:

A) Gerçek kişiler

1-T.C. kimlik numarasını gösteren kimlik belgesini,

2-Kanuni ikametgâhı/yerleşim yeri belgesini,

3-Türkiye'de tebligata esas adres ve iletişim bilgilerini,(Şartname Ek-1)

4-Teklif mektubunu, (Şartname Ek-2)

5-Geçici teminat belgesini veya banka teminat mektubunu,

6-Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belgeyi,(Şartname Ek-1)

7-2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında ihaleye katılmaya engel hali bulunmadığına ilişkin beyanı, (Şartname Ek-3)

8-Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin imza beyannamesini,

B) Tüzel kişiler

1-Tüzel kişiliğin son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili sicil belgesini,

2-Vergi kimlik numarasını,

3-Türkiye'de tebligata esas adres ve iletişim bilgilerini,(Şartname Ek-1)

4-Teklif mektubunu, (Şartname Ek-2)

5-Tüzel kişiliği temsile yetkili kişiyi gösteren belgeyi,

6-Noter tasdikli imza sirkülerini,

7-Geçici teminat belgesi veya banka teminat mektubunu,

8-Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belgeyi, (Şartname Ek-1)

9-2886 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında ihaleye katılmaya engel hali bulunmadığına ilişkin beyanı, (Şartname Ek-3)

10-Taşınmaz satın alınmasına ilişkin yetki belgesini veya şirket organı kararını, mevzuat ve şirket ana sözleşmesi gerektiriyorsa ilgili yetki belgesini,

11-Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletnameyi,

C) Ortak girişim

Ortak girişim halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri bakımından yukarıdaki belgeler ayrı ayrı olmak üzere ortak girişim beyannamesi (Ek-4) ile birlikte verilecektir.

MADDE-6: TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

Teklifler, Kartaltepe Mah. Kılıçaslan Cad. No: 3/300 Günaylar İş Merkezi Kat: 4 adresinde bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda 12.11.2026 tarih ve saat: 12:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu (il encümeni) başkanlığına verilecektir.

MADDE-7: Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon (il encümeni) başkanlığına ulaşması esastır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

MADDE-8:İhale ilanı https://www.karabukozelidare.gov.tr/ adresinden görülebilir.

İlan Olunur

Basın No: ILN02573791 #ilan.gov.tr