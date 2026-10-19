T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2023/1154-Ceza Dava Dosyası 14.10.2026

İ L A N

SANIK: SVETLANA GUZEVA, 02/06/1970 RUSYA doğumlu,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 13/03/2024 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

-Sanık SVETLENA GUZEVA'nın 5607 Sayılı Kanun'un 3/1 maddesi kapsamındaki kaçak eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma suçunu işlediği anlaşılmakla suçun işleniş şekli, suçun konusunun önem ve değeri dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek bir durum olmaması nedeniyle takdiren 1 YIL HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın alkollü içki ve tütün mamülü olması nedeniyle 5607 sayılı Kanunun 3/10-ilk cümle maddesi gereğince sanığa verilen cezalarda ele geçen kaçak eşyanın miktarı ve ekonomik değeri dikkate alınarak takdiren yarı oranında artırım yapılarak sanığın 1 YIL 6 AY HAPİS VE 7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-5607 sayılı Kanunun 3/10-son cümle gereğince sanığa verilecek hapis cezası üç yıldan az olamayacağından sanığın 3 YIL HAPİS VE 7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanıktan ele geçirilen eşyanın suç tarihi itibariyle değerinin pek hafif kapsamda kaldığı anlaşılmakla bu husus sanık lehine değerlendirilerek sanık hakkında 514.04.2020-7242/61 ve 7423 Sayılı Kanun 8.madde ile değişik 5607 Sayılı Yasanın 3/23. Madde son cümlesi uyarınca hükmolunan cezanın takdiren 2/3 oranında indirilerek 1 YIL HAPİS VE 2 TAM GÜN ADLÎ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 5237 sayılı yasanın 62/1. Maddesinin uygulanmasıyla sanığa verilen cezada 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 10 AY HAPİS VE 1 TAM GÜN ADLÎ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanığa verilen 1 gün adli para cezasının 1 gün karşılığı TCK.nun 52/2.madde uyarınca sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak taktiren 20,00TL.den çevrilerek sanığın 10 AY HAPİS VE 20TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

-Sanık hakkında hükmolunan 20,00 TL adli para cezasının TCK.nun 52/4.maddeye göre verilen cezanın miktarı günün ve sanığın ekonomik koşulları nazara alınarak adli para cezasının taksitlendirilmesine yer olmadığına,

-Sanığın kamu zararını ödemiş olduğu anlaşıldığından CMK'nın 231/5 maddesine göre, sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02571697 #ilan.gov.tr