CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ekim 2026 , 00:01 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2026 , 00:02
Giriş Tarihi :20 Ekim 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2026, 00:02

Örnek No:55*

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/275 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/275 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.23/09/2026
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Yenikent Kasabası 577 Parsel
Yüzölçümü : 74.600 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 11.190.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 10:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2027 - 10:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 10:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2027 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Yenikent Kasabası 1875 Parsel
Yüzölçümü : 50.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 11:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2027 - 11:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 11:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2027 - 11:00

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Yenikent Kasabası 2153 Parsel
Yüzölçümü : 69.100 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.910.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 12:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2027 - 12:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 12:00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2027 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02567137 #ilan.gov.tr