T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
2025/275 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/275 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.23/09/2026
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Yenikent Kasabası 577 Parsel
Yüzölçümü : 74.600 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 11.190.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2027 - 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2027 - 10:00
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Yenikent Kasabası 1875 Parsel
Yüzölçümü : 50.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2027 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 11:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2027 - 11:00
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Yenikent Kasabası 2153 Parsel
Yüzölçümü : 69.100 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 6.910.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2027 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2027 - 12:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2027 - 12:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2027 - 12:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02567137 #ilan.gov.tr