İ L A N

T.C. AKSARAY 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/500

Davacı Uğur Adem Demirağ vekili Av. Hasan Hilmi Güllü tarafından Davalı INNA GAYFULINA aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında verilen ara kararı gereğince:

Davalı Rusya Federasyonu Uyruklu INNA GAYFULINA aleyhine açılan boşanma davasının ön inceleme duruşması 04.12.2026 tarih saat 11.00 da olup belli edilen gün ve saatte davalının bizzat duruşmada hazır bulunması yada kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi halde 6100 Sayılı HMK nun 147 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı husus ilanen tebliğ olunur.