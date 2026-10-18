Örnek No:55*

T.C. YENİCE(KARABÜK) (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Karabük ili, Yenice ilçesi, Merkez Mahallesi, Yirmibeşler Mevkii, 117Ada 8 Parsel sayılı taşınmazdaki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE karar verilmiştir.

Adresi : Karabük İli Yenice İlçesi 117 Ada 8 Parsel Sayılı Taşınmaz

Yüzölçümü : 322,90 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Yapı yasaklı alan Taks: kroki üzerinde belirtilen, Kaks : Kroki üzerinde belirtilen, yapı yasaklı alanda kaldığı için söz konusu taşınmaza yapı ruhsatı düzenleneyeceği belirtilmiştir.

Kıymeti : 13.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydı gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 13:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 13:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 13:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 13:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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