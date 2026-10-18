Örnek No:55*

T.C. OSMANİYE İCRA DAİRESİ

2025/13852 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/13852 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, Çağşak Mevkii, 491 Ada, 12 Parsel, Zemin kat no:3 ...

Adresi : Osmaniye Merkez Cumhuriyet Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 135 m2

Arsa Payı : 1/3

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın dosyasında imar durumu ile ilgili olarak, Osmaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen yazıda, ilgili parsel onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "K1" mevcut konut alanı olarak görülmektedir. Yapılaşma koşulları TAKS:0.35 Emsal(KAKS):1.50 Yükseklik Yençok: 4 KAT , 10 metrelik servis yoluna cepheli olduğu bildirilmiş ve Taşınmaz imar planı gereği15-18 m² lik kısmının yola terk edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Kıymeti : 2.632.500,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:27

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:27

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, Çağşak Mevkii, 491 Ada, 12 Parsel, 1.kat no :1 Nol ...

Adresi : Osmaniye Merkez Cumhuriyet Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 185 m2

Arsa Payı : 1/3

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Taşınmazın dosyasında imar durumu ile ilgili olarak, Osmaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen yazıda, ilgili parsel onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "K1" mevcut konut alanı olarak görülmektedir. Yapılaşma koşulları TAKS:0.35 Emsal(KAKS):1.50 Yükseklik Yençok: 4 KAT , 10 metrelik servis yoluna cepheli olduğu bildirilmiş ve Taşınmaz imar planı gereği15-18 m² lik kısmının yola terk edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Kıymeti : 4.162.500,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 14:25

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 491 Ada, 12 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞ ...

Adresi : Osmaniye İli Merkez İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Çağşak Mevkii 491 Ada 12 Parsel Kat :2 2 Nolu Bb. Osmaniye Merkez / OSMANİYE

Yüzölçümü : 406,95 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.731.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:25

09/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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