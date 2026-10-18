İ L A N

T.C. KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/252 Esas

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından dahili davalı Mehmet ve Sultan kızı 23/04/1965 doğumlu T.C. 1742***8670 Nigar Bostancı'ya karşı Karabük ili Merkez ilçesi Soğuksu Mahallesi 1436 ada 1 parsel ve Karabük ili Merkez, Bürnük Köyü, 112 ada, 121 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma (bedel tescili ve tespiti) davasında, bilirkişi raporunun alındığı, bilirkişi raporunda toplam kamulaştırma bedelinin 9.050,74-TL olarak tespit edildiği, duruşma gününün 13/01/2027 günü saat 09:50 olduğu, işbu ilanın yayımlanmasından itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceği ve delillerin bildirebileceği, aynı süre içerisinde bilirkişi raporuna karşı itiraz edilebileceği, süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar edilmiş sayılacağı hususu HMK'nın 127. ve 128. maddeleri gereğince dahili davalı Mehmet ve Sultan kızı 23/04/1965 doğumlu T.C. 1742***8670 Nihar Bostancı'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 24/09/2026

Basın No: ILN02571667 #ilan.gov.tr