İ L A N
T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2026/387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404 ve 405 Esaslar
Davacı TEİAŞ vekili tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında;
Kamulaştırma Kanunun 4650 SK.ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarda davacı idarenin kararı ile belli kısımların kamulaştırılmasına karar verdiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.
|
ESAS NO
|
DAVALI
|
İLÇE
|
MAHALLE
|
ADA
|
PARSEL
|
2026/387
|
Emin Türker
|
Alanya
|
Kızılcaşehir
|
121
|
15
|
2026/388
|
Funda Gök ve ark.
|
Alanya
|
Kızılcaşehir
|
119
|
31
|
2026/389
|
Meral İç
|
Alanya
|
Kızılcaşehir
|
121
|
45
|
2026/390
|
Ali İhsan Uçarok
|
Alanya
|
Kızılcaşehir
|
119
|
53
|
2026/391
|
Merve Korum
|
Alanya
|
Kızılcaşehir
|
119
|
54
|
2026/392
|
Ayşe Turan ve ark,
|
Alanya
|
Kızılcaşehir
|
213
|
133
|
2026/393
|
Mustafa Uygun
|
Alanya
|
Kızılcaşehir
|
214
|
25
|
2026/394
2026/394
2026/394
|
Musa Uğur
Musa Uğur
Musa Uğur
|
Alanya
Alanya
Alanya
|
Kızılcaşehir
Kızılcaşehir
Kızılcaşehir
|
119
213
213
|
1
136
137
|
2026/395
|
Çiğdem Çekici
|
Alanya
|
Kızılcaşehir
|
214
|
12
|
2026/396
2026/396
|
Seher Odabaşıoğlu ve ark
Seher Odabaşıoğluve ark
|
Alanya
Alanya
|
Kızılcaşehir
Kızılcaşehir
|
218
218
|
25
26
|
2026/397
|
Emine Yönet ve ark
|
Alanya
|
Kızılcaşehir
|
121
|
18
|
2026/398
|
Hüseyin Teker
|
Alanya
|
Kızılcaşehir
|
119
|
11
|
2026/399
2026/399
|
Raşit Fırat Topal
Raşit Fırat Topal
|
Alanya
Alanya
|
Kızılcaşehir
Kızılcaşehir
|
125
125
|
10
14
|
2026/400
2026/400
|
Ayşe Okşar ve ark
Ayşe Okşar ve ark
|
Alanya
Alanya
|
Kızılcaşehir
Kızılcaşehir
|
119
119
|
26
29
|
2026/401
|
Hüseyin Yönet
|
Alanya
|
Kızılcaşehir
|
119
|
41
|
2026/402
|
Ali Turan ve ark.
|
Alanya
|
Kızılcaşehir
|
125
|
9
|
2026/403
|
Rabia Teker ve ark
|
Alanya
|
Kızılcaşehir
|
121
|
10
|
2026/404
|
Hüseyin Yönet
|
Alanya
|
Kızılcaşehir
|
125
|
11
|
2026/405
|
Ayşe Sakar ve ark
|
Alanya
|
Kızılcaşehir
|
119
|
48
Basın No: ILN02571836 #ilan.gov.tr