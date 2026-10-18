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T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2026 , 00:01 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2026 , 00:02
Giriş Tarihi :19 Ekim 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2026, 00:02

İ L A N

T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2026/387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404 ve 405 Esaslar

Davacı TEİAŞ vekili tarafından aşağıda ismi yazılı davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasında;

Kamulaştırma Kanunun 4650 SK.ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıda bilgileri yazılı taşınmazlarda davacı idarenin kararı ile belli kısımların kamulaştırılmasına karar verdiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için mahkememize iş bu davanın açıldığı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılacak taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650.SK gereğince saptanmasını müteakip kamulaştırma bedelinin ilgililer adına Vakıf Bankası T.A.O Alanya Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu Kamulaştırma Kanunun 4650 SK ile değişik 10.maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

ESAS NO

DAVALI

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

2026/387

Emin Türker

Alanya

Kızılcaşehir

121

15

2026/388

Funda Gök ve ark.

Alanya

Kızılcaşehir

119

31

2026/389

Meral İç

Alanya

Kızılcaşehir

121

45

2026/390

Ali İhsan Uçarok

Alanya

Kızılcaşehir

119

53

2026/391

Merve Korum

Alanya

Kızılcaşehir

119

54

2026/392

Ayşe Turan ve ark,

Alanya

Kızılcaşehir

213

133

2026/393

Mustafa Uygun

Alanya

Kızılcaşehir

214

25

2026/394

2026/394

2026/394

Musa Uğur

Musa Uğur

Musa Uğur

Alanya

Alanya

Alanya

Kızılcaşehir

Kızılcaşehir

Kızılcaşehir

119

213

213

1

136

137

2026/395

Çiğdem Çekici

Alanya

Kızılcaşehir

214

12

2026/396

2026/396

Seher Odabaşıoğlu ve ark

Seher Odabaşıoğluve ark

Alanya

Alanya

Kızılcaşehir

Kızılcaşehir

218

218

25

26

2026/397

Emine Yönet ve ark

Alanya

Kızılcaşehir

121

18

2026/398

Hüseyin Teker

Alanya

Kızılcaşehir

119

11

2026/399

2026/399

Raşit Fırat Topal

Raşit Fırat Topal

Alanya

Alanya

Kızılcaşehir

Kızılcaşehir

125

125

10

14

2026/400

2026/400

Ayşe Okşar ve ark

Ayşe Okşar ve ark

Alanya

Alanya

Kızılcaşehir

Kızılcaşehir

119

119

26

29

2026/401

Hüseyin Yönet

Alanya

Kızılcaşehir

119

41

2026/402

Ali Turan ve ark.

Alanya

Kızılcaşehir

125

9

2026/403

Rabia Teker ve ark

Alanya

Kızılcaşehir

121

10

2026/404

Hüseyin Yönet

Alanya

Kızılcaşehir

125

11

2026/405

Ayşe Sakar ve ark

Alanya

Kızılcaşehir

119

48

Basın No: ILN02571836 #ilan.gov.tr