Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/814 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/814 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul, Ataşehir, İçerenköy Mh., 2880 ada 6 parsel ARSA vasıflı taşınmazın 7/96 HİSSESİ satılacaktır. Parsel, kare benzeri geometrik şekle ve düz arazi eğimine sahiptir. Parselin üzerinde zemin kat + 1 normal kat+çekme katlı, betonarme karkas yapı tarzında, bitişik yapı nizamında inşa edimiş, yaklaşık 30 yıllık bina bulunduğu görülmüştür.Bina mahallinde 120 m2 taban alanlı, normal katta 120 m2 ve çekme katta 130 er m2 olmak üzere toplam 370 m2 inşaat alanına sahiptir. Belediye arşiv dosyasında, parsel üzerindeki bina için hazırlananmış, onaylı mimari proje ya da yapı ruhsatına rastlanmamıştır. Tespite konu taşınmaz kuş uçuşu olarak, ana arterler Alanaldı Caddesine 75m, Başıbüyük Caddesine 210m, D-100 yolu Bostancı köprülü kavşağına 850m, Sağlık Bilimleri Üniversitesi FSM hastanesine 9500m, Bostancı Metro İstasyonuna 900m, Bostancı Oto sanayi Sitesine 550 mesafededir. Detaylı diğer özelliklerine yukarıda belirtilen İnternet adresinden ulaşılabilir.

Adresi : İçerenköy Mahallesi, Ergin Sokak, No:12 Ataşehir / İSTANBUL

Yüzölçümü : 141,00 m2

İmar Durumu : 21.02.2024 tasdik tarihli İçerenköy Mahallesi 2. Etap Uygulama İmar Planı?nda kaldığı tespit edilmiştir. Söz konusu parsel onaylı imar planında Etaplama Sınırı (18. Madde Uygulama Sınırı) içerisinde kalmakta olup parselasyon işlemleri tamamlanıncaya kadar uygulama yapılamamaktadır.

Kıymeti : 1.007.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kayıtlarındaki gibidir, dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2026 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:55

Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:55

15/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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