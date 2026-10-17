İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

13.CEZA DAİRESİ'NDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2026/1542

KARAR NO : 2026/2898

Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundanSanık Cahit ŞAHİN hakkında İstanbul 10.Asliye Ceza Mahkemesinin 02/05/2023 tarih ve 2023/76 Esas 2023/258 Karar sayılı kararı ile 10 Ay Hapis ve 1.000-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup,

Dairemizin15/09/2026 tarih ve 2026/1542 Esas,2026/2898tarihli kararı ile İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinin kararının kaldırılarak " Sanık hakkında nüfuz ticareti suçundan açılan kamu davasının TCK'nın 66/1-e ve 67/4. Maddeleri uyarınca 12 yıllık olağanüstü dava zaman aşımı süresi dolduğundan, 5271 sayılı CMK'nın 223/8. Maddesi uyarınca açılan kamu davasının DÜŞMESİNE" karar verilmek suretiyle CMK'nın 280/1-a maddesi gereğince sanığın İSTİNAF BAŞVURUSUNUN DÜZELTİLEREK ESASTAN REDDİNE,

Karar verilmiştir.

Dairemiz kararınıntüm aramalara rağmen bulunamayan, Mehmet kızı 1959 Azerbaycan doğumlu katılan Leyla MURSALOVA'ya tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 7418 sayılı yasa ile değişik 29 uncu maddesi gereğince bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca basın İlan Kurumu İlan Portalında yayanlanmasına,

Kararın ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Hükme karşı CMK'nın 286/1. maddesi uyarınca kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde Dairemize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt kâtibine beyanda bulunmak veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle Yargıtay ilgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16/10/2026

Basın No: ILN02573486 #ilan.gov.tr