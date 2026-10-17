ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI





Çatalca Belediyesi mülkiyetinde ve/veya tasarrufunda bulunan aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 27/10/2026 Salı günü saat 11.00 'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.

1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç 26/10/2026 pazartesi günü saat 17.00' a (mesai bitimi) kadar müracaat dosyalarını, Belediye Gelirler Müdürlüğü' ne vereceklerdir.

2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh senedi, tahmin edilen bedelin %3'ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, UETS Adresi, (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler noter onaylı vekâletname getireceklerdir.

Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, ortak girişim olması halinde ortaklık beyannamesi ile şirket ana sözleşme sureti, geçici teminat makbuzu, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi belgesi veya Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi ve Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4-) Geçici teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.

5-) Kesin teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.

6-) İhaleye çıkan taşınmazlar için aşağıdaki listede 4,5,6 ve 7 numaralı taşınmazların ihalesine katılanlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip kira sözleşmesi düzenlenecektir.

7-) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden mesai saatleri dâhilinde ücretsiz görülebilir ve 10.000,00 TL ücret karşılığında temin edilebilir. Aşağıdaki listede 1, 2 ve 3 numaralı taşınmazların İhalesine katılacak isteklilerin şartname alması zorunludur.

8-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Sıra No Mahalle

Mevkii/No Kullanım Şekli Kira Süresi Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat 1 Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı T116 Spor Tesisi Destek Binası ve Macera Parkı

5 Yıl 30.000,00TL+KDV 54.000,00TL 2 Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı T 66 WC ve T67 Amfi Tiyatro Alanı 10 Yıl 60.000,00TL+KDV 216.000,00TL 3 Ferhatpaşa Mahallesi (Koordinat Bilgisi)

28.4602942, 41.1435743 Totem 3 Yıl 10.000,00TL+KDV 10.800,00TL 4 Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çatalca Belediyesi Çağlayan Ege Ticaret Merkezi 2. Kat. Dış Kapı No: 1 - İç Kapı No:202 – Bağımsız Bolüm No: 16 Nolu Dükkan 5 Yıl 25.000,00TL 45.000,00TL 5 Hallaçlı Mah. Başkumandan Cad. No: 79A Nolu Dükkan 3 Yıl 10.000,00TL 10.800,00TL 6 Hallaçlı Mah. Başkumandan Cad. No: 79D Nolu Dükkan 3 Yıl 10.000,00TL 10.800,00TL 7 Kestanelik Mah. Karacaköy Cad. No: 60A Nolu Dükkan 3 Yıl 11.000,00TL 11.880,00TL 8 Kaleiçi Mah. Siper Çıkmazı No: 4 Nolu Dükkan 3 Yıl 4.000,00TL 4.320,00TL



İLAN OLUNUR.

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