ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Ürgüp İlçesi, Sivritaş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 56 ada 41 parselde tabloda belirtilen bağımsız bölümleri belediyeye ait taşınmazın aşağıda mevki, nitelik, alan, ada, parsel, pay, payda, m² miktarı ve muhammen satış bedeli ile geçici teminatları belirtilen Söz konusu 10 adet bağımsız bölüm fiziki ve ekonomik bütünlük arz ettiğinden tek paket halinde topluca satışa sunulmuştur satışı, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü ile ve özel şartname hükümleri dâhilinde ihaleye çıkartılmıştır.

TAŞINMAZIN

56 Ada 41 Parsel Dükkân Satış

No Mahalle Ada Parsel Kat CİNSİ/BB Pay Payda Tasinmaz Cinsi Muh. Satış Bedeli Geçici Teminatı%3 İHALE SAATİ 1 SİVRİTAŞ 56 41 ZEMİN Dükkân

14-15-16-17-18-19-20-21-22-24

10 Bağımsız Bölümün 5/835 9 Adet ve 109/835 1 Adet Ölçülen Toplam Alanı ( 176)m² 1 1 Dükkân 44.000.020,00 TL 1.320.000,60 TL 14:00

İhale, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Ürgüp / Nevşehir adresindeki Belediye Meclis Salonunda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

1- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri en geç 30/10/2026 günü saat 12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisi'ne teslim alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale tarihi: 30/10/2026

İhale saati: 14:00'da gerçekleştirilecektir.

1- İhale: 56 Ada 41 Parsel Dükkân Satış 14:00

İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisi'ne teslim edilmesi zorunludur:

2- İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b- Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge,

c- T.C. kimlik numarasını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Pasaport,

d- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası, elektronik posta adresi, UETS adresi,

e- Tüzel kişilik olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerden alacağı tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge,

f- İhaleye iştirak edecek kişilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (a) ve (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

g- İhaleye katılacak kişinin tüzel kişilik olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

h- İhaleye vekâleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri ile imza sirküleri ve asil isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,

i- İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilat makbuzu,

j- Belediyemize Su, Emlak, ÇTV, Katı Atık, İlan Reklam vergi borcu olmadığına dair tahsilat servisinden alınacak "Borcu Yoktur" belgesi.

3- İhale şartnamesi, Ürgüp Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisinden 3.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4- Satışı yapılacak taşınmazın bedeli peşin olarak veya taksitler hâlinde ödenebilir. Taksitli ödemelerde; ilk taksit olan %25'lik kısım, ihale onay tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenir. Kalan kısım için süresiz kesin teminat alınır ve bu kısım, takip eden 2 ay içinde ödenecek iki taksit hâlinde tahsil edilir. Bu ödemelere, 6183 sayılı Kanun'un 51. maddesindeki gecikme zammı oranında vade farkı uygulanır.

5- İhale ile ilgili olarak sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim, harç, ilan vb. giderler yükleniciye aittir.

6- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi için: 0 384 341 40 08

İLAN OLUNUR.



ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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