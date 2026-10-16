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T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/600 Esas

DAVALI : EGEMEN MERMER

Davacı Atilla Özkan tarafından "Selamiali Mah. Reissülküttap Sok. No: 18 D:6 Selin Küçük Apt. Üsküdar/İstanbul" adresindeki taşınmaza ilişkin davalı Çağatay Yücelen ile aleyhinize açılan Kira (Kira Parasının Tespiti İstemli) davanın yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya karşı cevaplarınızı, HMK'nın 116. Maddesinde belirlenen ilk itirazlarınızı, delillerinizi bildirmeniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde HMK'nın 128. Maddesi uyarınca davacının ileri sürdüğü tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nın 139. Maddesi gereği ön inceleme duruşması yapılacağından sulh hazırlığı yapmanız ve duruşmaya katılmamanız halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, duruşmanın 03/11/2026 günü saat: 10:55'da yapılacağı ihtarla, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02571824 #ilan.gov.tr