T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/724 Esas

KARAR NO : 2026/67

Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya üzerinde Tasarruf, Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/02/2026 tarihli ilamı ile, TCK. 245/1 maddesi gereğince5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile TCK. 160/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Hamet ve Begim oğlu, 1999 doğumlu, sanıkHİDAYET GENCİN tüm aramalara rağmen bulunamamış tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.10.2026

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