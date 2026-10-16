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T.C. GAZİANTEP 4. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/838 Esas

DAVALI : ABDULKADİR BAYSAL - 63.......90

Davacı eşiniz Şerife ORHAN BAYSAL tarafından 29/12/2025 tarihli dava dilekçesi ile evlilik birliğinin üzerine yüklediği maddi sorumlulukları yerine getirmeme iddialarına dayalı şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma talepli dava açılmış ve ön inceleme duruşma günü 05/11/2026 günü saat 13:20 olarak belirlenmiş olmakla;

1-Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02571831 #ilan.gov.tr