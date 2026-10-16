T.C.

FOÇA

SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2023/181 Esas 14.10.2026

İLAN Dahili davalı Cevat ve Müfide'den olma İzmir 1967 doğumlu SABRİ BARUT

Davacılar , ALP ATAY, BAHAR KAL, DURİYE YILMAZ, EBRU KARAKAHYA, FETHİ ATAY, NECLA ATAY, ÖZGE ATALAY, PINAR KÖMBE tarafından "İzmir İli Foça İlçesi Yenifoça10252 Ada 1 Parsel, Yenifoça-Fatih Mah.503120 Ada 1982 Parsel, Yenifoça-Fatih Mah.503120 Ada 1981 Parsel, Yenifoça-Fatih Mah. 503117 Ada 1949 Parsel, Yenifoça2181 Parsel, Yenifoça- Fevzi Çakmak Mah. 504142 Ada 1851 Parsel, Yenifoça- Fevzi Çakmak Mah.504142 Ada 1892 Parselde Kayıtlı" taşınmazlarla ile ilgili olarak açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 21/01/2027 günü saat:11:25 de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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