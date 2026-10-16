T.C. AKÇAABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2025/1220

Davacı Mehmet ÖZMENOĞLU tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Sayın Cumhur KAZANCIOĞLU hissedarı olduğunuz dava konusu Trabzon İli, Akçaabatİlçesi, Ortamahalle Mahallesi 968 ada 6 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak davacı vekili tarafından Mahkememize ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebi ile ilgili açılan davada adınıza çıkartılan tebligatın yapılamadığı iade döndüğü yapılan araştırmada adres kayıtlarınıza ulaşılamamış olması nedeniyle ilanen tebligat yoluyla tarafınıza tebligat yapılması zorunluluğu doğduğu, Mahkememiz duruşmasının atılı bulunduğu 12.01.2027 günü saat 10:50'de hazır bulunmanız veya bir vekille kendinizi duruşmada temsil ettirmeniz duruşmaya gelmemeniz veya bir vekille duruşmada temsil ettirmemeniz halinde yokluğunuzda duruşmalara devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 sayılı tebligat kanunun ilgili maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Katip 122197 Hakim 300610

Basın No: ILN02570600 #ilan.gov.tr