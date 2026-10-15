T.C. MUDANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Esas No : 2025/78

İLGİLİ : Bursa ili, Mudanya İlçesi, Zeytinbağı Mahallesinde bulunan, 735 parsel (yeni 2220 ada 12 parsel) sayılı taşınmazda hisseli malik Hasan kızı Havva isimli kişi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile (Hasan kızı Havva Kayyımı) Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Kayyımlık Bürosu Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında hakkında gaiplik kararı istenilen Bursa ili, Mudanya İlçesi, Zeytinbağı Mahallesinde bulunan, 735 parsel (yeni 2220 ada 12 parsel) sayılı taşınmazda hisseli malik Hasan kızı HAVVA isimli şahsı tanıyan bilen olup olmadığı, ölü yada sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememiz dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen şahıs hakkında Türk Medeni Kanunu'nun 588/1 maddesi uyarınca gaiplik kararı verileceği hususu İKİNCİ KEZ İLANEN TEBLİĞ olunur.

15/04/2027 Günü saat: 09.30 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 139. ve 147. maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İKİNCİ KEZ İLANEN TEBLİĞ olunur. 29/09/2026

Basın No: ILN02571054 #ilan.gov.tr