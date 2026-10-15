T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
2026/536 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/536 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 14195 Ada, 1 Parsel, 76 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Kazımdirik Mah. 367 Sok. No:3-5 K:4 İc Kapı No:419 Bornova/İzmir Bornova / İZMİR
Yüzölçümü : 2.600,84 m2
Arsa Payı : 42/5847
Kıymeti : 6.400.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 14:50
13/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02570888 #ilan.gov.tr