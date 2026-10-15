Örnek No:55*

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/536 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/536 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, KAZIMDİRİK Mahalle/Köy, 14195 Ada, 1 Parsel, 76 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Kazımdirik Mah. 367 Sok. No:3-5 K:4 İc Kapı No:419 Bornova/İzmir Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 2.600,84 m2

Arsa Payı : 42/5847

Kıymeti : 6.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 14:50

13/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02570888 #ilan.gov.tr