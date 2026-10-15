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T.C. ERZİNCAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

SAYI : 2022/1078 Esas - 2025/540 Karar

Mahkememizde gürülen ortaklığın giderilmesi davası neticesinde, davalı (62**40) Rıza Erdoğan'a yapılan tebligatların iade dönmesi nedeniyle ilanen tebliğe karar verilmiş olup; "Davanın kabulüne, Erzincan ili, merkez ilçesi, Oğulcuk köyü, 253 ada 3, Erzincan ili, merkez ilçesi, Oğulcuk köyü, 253 ada 4 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesi mümkün olmadığından, taşınmazın üzerindeki muhdesat ile birlikte satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine, dair kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde verilecek dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunularak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yargı yolu açık olmak üzere karar verildi. 08/05/2025" şeklindeki karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.07/10/2026