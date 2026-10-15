T.C. DEVELİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No :2015/224

Karar No : 2016/1026

Davacılar vekili Av . Hakan İsmet Medeni tarafından Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında 22/12/2016 tarihli 2015/224 Esas 2016/1026 Karar sayılı açılan Kayseri İli, Develi İlçesi, Güneyaşağı Mahallesi 450 ada 19 parsel sayılı parselde taşınmazın umum arasında açık artırma suretiyle satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmiş iş bu karar tüm araştırmalara rağmen adresleri tespit edilemeyen, tespit edilen adreslerede tebligat yapılamayan İbrahim ve Safiye oğlu, 1933 doğumlu, Hacı İsmail Yavuz ve Hacı İsmail ve Emine kızı, 1965 doğumlu Safiye Çelikyürek'e gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur.