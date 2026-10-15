T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2026/12 Tereke Satış 09/10/2026

TEREKENİN TASFİYESİ İLANI

MÜFLİSİN ADI VE SOYADI : Hamza ÖZER -TC.20005666544

BİLİNEN EN SON ADRESİ : CAMİCEDİT MAH. DR.İLHAN DAĞDEVİREN CAD. NO:73 İÇ KAPI NO:4 BAYRAMİÇ / ÇANAKKALE

Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 03/09/2026 tarih ve 2024/162 Esas ve 2024/225 Karar sayılı ilamı ile Hamza ÖZER'in terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/12 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.

Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.

Basın No: ILN02571057 #ilan.gov.tr