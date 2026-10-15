MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN
İ L A N
Davacı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki / malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 11/11/2026 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 09/10/2026
ESAS NO: 2026/388
TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Horozköy mahallesi, 1830 ada 1 parsel (parselin 2.852 m2'lik kısmı)
TAŞINMAZ MALİKLERİ :
1-Gülay ŞENTÜRK
2-Leyla HASNOMAL
3-Fikret KOÇLULAR
4-Ayşegül ÖKTEM
5-Deniz CEVLEK
6-Ali Haydar YILMAZ
7-Cemal Sarp ÖKTEM
8-İbrahim Barış ÖKTEM
9-Nimet FİNAL
10-Bekir ÖKTEM
11-Aral ÇERÇİ
12-Ali Ruşen ÇERÇİ
13-Faruk ÖKTEM
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