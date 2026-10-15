MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

İ L A N

Davacı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki / malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 11/11/2026 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur. 09/10/2026

ESAS NO: 2026/388

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Horozköy mahallesi, 1830 ada 1 parsel (parselin 2.852 m2'lik kısmı)

TAŞINMAZ MALİKLERİ :

1-Gülay ŞENTÜRK

2-Leyla HASNOMAL

3-Fikret KOÇLULAR

4-Ayşegül ÖKTEM

5-Deniz CEVLEK

6-Ali Haydar YILMAZ

7-Cemal Sarp ÖKTEM

8-İbrahim Barış ÖKTEM

9-Nimet FİNAL

10-Bekir ÖKTEM

11-Aral ÇERÇİ

12-Ali Ruşen ÇERÇİ

13-Faruk ÖKTEM

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