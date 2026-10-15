BAFRA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2018/296

KARAR NO :2026/547

MÜŞTEKİ SANIK : AHMED MUSTAFA ZENO, Mustafa ve Mediye oğlu, 1995 Irak d.lu

MÜŞTEKİ SANIK :WİSAM ARYAN, Rozeh ve Khalıd oğlu, 1994 Irak d.lu

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK: SALEH ARYAN, Rozeh ve Khalıd oğlu, 2002 Hama d.lu

Bafra 1.Asliye Ceza Mahkemesinin11/09/2026 tarih 2018/296 esas 2026/547 karar sayılı kararı ile;

1.Sanık Ahmet Mustafa Zeno hakkında mağdur Wisam Aryan'a yönelik TCK'nın 86/2, 86/3-e maddesinden cezalandırılması amacıyla kamu davası açıldığı, bu suçun zamanaşımı süresi TCK'nın 66/1-e maddesi gereğince 8 yıl olduğu, sanığın halen yakalamalı bir şekilde arandığı, zamanaşımını kesen son tarihin iddianame tarihi olan 27.03.2018 olduğu, bu tarihten sonra zamanaşımını kesen ya da durduran herhangi bir işlem yapılmamış olup zamanaşımı süresinin de 27.03.2026 tarihinde dolduğu anlaşılmakla sanık hakkında açılan kamu davasının TCK'nın 66/1-e maddesi delaletiyle 5271 Sayılı CMK'nun 223/8 maddesi gereğince açılan davanın zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE,

2.Sanık Wisam Aryan hakkında mağdur Ahmet Mustafa Zeno'ya yönelik TCK'nın 86/2, 86/3-e maddesinden cezalandırılması amacıyla kamu davası açıldığı, bu suçun zamanaşımı süresi TCK'nın 66/1-e maddesi gereğince 8 yıl olduğu, sanığın halen yakalamalı bir şekilde arandığı, zamanaşımını kesen son tarihin iddianame tarihi olan 27.03.2018 olduğu, bu tarihten sonra zamanaşımını kesen ya da durduran herhangi bir işlem yapılmamış olup zamanaşımı süresinin de 27.03.2026 tarihinde dolduğu anlaşılmakla sanık hakkında açılan kamu davasının TCK'nın 66/1-e maddesi delaletiyle 5271 Sayılı CMK'nun 223/8 maddesi gereğince açılan davanın zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE,

3.SSÇ Saleh Aryan hakkında mağdur Ahmet Mustafa Zeno'ya yönelik TCK'nın 106/2-a maddesinden cezalandırılması amacıyla kamu davası açıldığı, bu suçun zamanaşımı süresi TCK'nın 66/1-e maddesi gereğince 8 yıl olduğu, sanığın savunmasının 10.12.2019 tarihinde alındığı, failin SSÇ olması, cezanın türü ve üst sınırına göre; aynı Kanun'un 66/1-e ve 66/2. maddelerinde öngörülen 5 yıl 4 ay olağan dava zamanaşımı süresinin öngörüldüğü, 10.12.2019 tarihinden sonra zamanaşımını kesen ya da durduran herhangi bir işlem yapılmamış olup zamanaşımı süresinin de 10.4.2024 tarihinde dolduğu anlaşılmakla SSÇ hakkında açılan kamu davasının TCK'nın 66/1-e maddesi delaletiyle 5271 Sayılı CMK'nun 223/8 maddesi gereğince açılan davanın zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE,

Yargılama giderlerinin kamu üzerine bırakılmasına karar verilmiştir.

Davada taraf olarak bulunan sanıklar Ahmed Mustafa Zeno ve Wısam Aryan ve suça sürüklenen çocuk Saleh Aryan tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve Mahkememiz kararının tebliğ edilemediği anlaşıldığından; 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin tirajı 50.000 binin altındaki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİ ile hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02571064 #ilan.gov.tr