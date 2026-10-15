ANKARA VALİLİĞİ İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN KAMUOYUNA DUYURU

Yukarıda fotoğrafı görülen, Akçıl Tarım Makineleri marka R kategorisi ürününün, "Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik (AB/167/2013)" kapsamında güvenlik amaçlarının temel gereklerini karşılamaması nedeniyle güvensiz olduğu tespit edilmiş ve 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 16'ncı ve 17'nci Maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 03.09.2026 tarih ve 8357445 sayılı yazısı ile ürün hakkında; piyasaya arzın ivedilikle durdurulması, piyasada bulundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi ve geri çağrılması kararları verilmiştir.

Elinde yukarıda bilgileri yazılı ürünü bulunduran kişi veya kurumların, acilen kullanılmasını bırakıp aşağıda unvanı, iletişim bilgileri ve adresi yazılı firma adresine göndermeleri önemle rica olunur.

Ürünün intikaline ilişkin tüm masraflar firma tarafından karşılanacak olup 7223 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince tarafınıza;

Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi, Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi, Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi,

imkanı/imkanlarının sunulma zorunluluğu bulunmaktadır.

Firma Unvanı : Hasan AKÇIL – Akçil Kaynak Atolyesi

Adresi : Seyran Mahallesi Yeldeğirmeni Sok. No:2/ Haymana/ANKARA

Telefon No : 05462205170

E-posta : hasanakcil69@gmail.com

Basın No: ILN02570580 #ilan.gov.tr