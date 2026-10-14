Örnek No:55*

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2026/96 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/96 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ŞEKER Mahalle/Köy, A BLOK 2. KAT 21 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Mevkii, 46361 Ada, 3 Parsel, 21 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz Özellikleri (46361 Ada 3 Parsel)Ana taşınmaz 6.196,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde betonarme yapı türünde ayrıknizamda inşa edilmiştir. (A Blok, 21 nolu Büro)Taşınmaz "Büro" nitelikli olup, bina girişine göre en solda yer almaktadır.Taşınmaz, doğu, kuzey ve güney cephelidir.Projesine göre büro, oda, arşiv odası, mutfak, antre, hol, 2 ve 1 balkon hacimlerinden meydana gelmekte olup net balkonsuz 64m2+7m2 balkon (brüt 82m2) kullanım alanlıdır. Mevcut durumda, salon, 2 oda, mutfak, antre, hol, 2 ve 1 balkon olarak düzenlenmiştir.Taşınmazın kuru zeminleri, laminat parke, duvarları duvar kağıdı kaplı, ıslak zeminler ve duvarları seramik kaplıdır.İç kapılar ahşap, pencereler alüminyum doğrama, giriş kapısı çelik kapıdır.Mutfak dolapları ahşap doğrama, tezgah quarzdır.Banyoda hilton lavabo, duşakabin ve klozet bulunmaktadır.Merkezi sistem doğalgaz ile ısıtılmaktadır. Taşınmaz keşif günü itibariyle kiracısı tarafından mesken olarak kullanılmaktadır.Mevkii, 46361 Ada Adresi : Şeker Mah. 1414. Cd. Lotus Sitesi A Blok No:17A/21 Etimesgut Etimesgut / ANKARAYüzölçümü : 6.196,00 m2 Arsa Payı : 76/6196

İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Ayrık Nizam, E:1.00, Kentsel Çalışma Alanı imarlıdır. Çekme mesafesi önden 10m, diğer cephelerden 5m dir.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydı kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 10:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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