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VEZİRKÖPRÜ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/1088 Esas

KARAR NO : 2026/381

TALEP EDEN : HAVZA 1. NOTERLİĞİ

MİRASÇI : MÜJGAN YAKAR - 16339620314 -Ataevler Mah. Nene Hatun Cad. Bilgi Sitesi Bilgi Sitesi A Blok No: 5 İç Kapı No: 1 Nilüfer/ BURSA

VEKİLLERİ : Av. NERMİN YAKAR - [16666-66384-97392] UETS

Av. HASAN OĞUZ ACARALP -[16026-20382-53228] UETS

MİRASÇILAR :1-MUZAFFER ELİTOK - 37406075530 , Zafer oğlu/kızı İlknur'dan olma, 05/09/1980 Samsun doğumlu, Samsun ili, İlkadım ilçesi, Rasathane mah/köy 19 Cilt, 364 Hane noda nüfusa kayıtlı

ve diğerleri

LEHİNE VASİYET YAPILAN : VEZİRKÖPRÜ ORTACAMİİ YAŞATMA DERNEĞİ -Ortacami Mah. 100. Yıl Cd. No:43 Vezirköprü/ SAMSUN

MİRAS BIRAKAN : HATİCE FEVZİYE ONAT - 47326753074

DAVA : Vasiyetname Açılması (Noter)

DAVA TARİHİ : 08/12/2022

KARAR TARİHİ : 16/04/2026

Mahkememizde görülen Vasiyetname Açılması (Noter) davasında yapılan açık yargılama sonunda aşağıda şeklide karar verilmiştir.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Yeni Mahallesi, Cilt No:11, Hane No:200, BSN:8 de nüfusa kayıtlı, Ahmet Hakkı ve Atike kızı, 14/09/1909 Vezirköprü doğumlu, 47326753074 TC kimlik numaralı Hatice Fevziye ONAT'ın 02/01/1995 tarihinde vefatı üzerine mahkememize intikal eden Havza Noterliği'nin 16/03/1978 tarih ve 1147 yevmiye nolu düzenleme şeklinde vasiyetnamenin açılarak okunduğunun tespiti ile VASİYETNAMENİN AÇILMIŞ SAYILMASINA,

2-Gerekçeli kararın mirasçılara tebliğine,

3-Harçlar kanunu gereğince re'sen görülen dava nedeniyle harç alınmasına yer olmadığına,

4-Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair; mirasçılar vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 16/04/2026

Mahkememizin 16/04/2026 tarih ve 2022/1088 Esas 2026/381 Karar sayılı kararına davalı Müjgan Yakar vekili Av. Nermin Yakar tarafından 10/05/2026 tarihli dilekçesi ile istinaf etmiştir.

Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde kararı istinaf edebileceğiniz ve istinaf dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz İHTAR OLUNUR.

Tebligatın, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 09/10/2026

Basın No: ILN02568456 #ilan.gov.tr