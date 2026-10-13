Örnek No:55*

T.C. ŞİLE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/52 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/52 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, BOZGACA Mahalle/Köy, 2956 Ada, 20 Parsel, İstanbul ili, Şile ilçesi, Bozgaca Mahallesi, 2956 ada 20 parsel; Şile İlçesi, Bozgaca Mahallesi, Dokunma ve Yaba Sokak arasında kalan, Kadsatral olarak yolu olmayan, hali hazırda üzerinde yapı veya ağaç olmayan boş arazidir. Taşınmaz yerleşim alanına en yakın eve 90, Mahalle Camisine 360 m mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bölge Bozgaca Mahallesinde olup, konut amaçlı evlerinin ve villaların bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı mevcuttur. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Yerinde yapılan incelemede, parsel üzerinin boş olduğu görülmüştür. Parsel iki ayrı üçgenin birleşimi gibi geometrik şekle sahiptir. Parsel hafif eğimli arazi yapısına sahip olup geometrik olarak düzgün şekle sahip değildir. Şile İlçesi, Bozgaca Mahallesi, 2956 ada, 20 parsel sayılı taşınmazın metrekare birim değeri; iki nolu emsal net parsel olduğundan değerlendirme dışı bırakılarak bir ve üç nolu emsallerin yaklaşık ortalama değeri olan 6.550,0,-TL/m² olduğuna kanaat edilmiş olup, taşınmazın zemin değeri; 8.825,13 m² * 6.550,00,-TL/m² = 57.804.601,50,-TL olarak hesaplanmıştır. Bilirkişi raporu UYAP E-Satış Portalında satış ilanına eklidir.

Adresi : İstanbul İli, Şile İlçesi, Bozgaca Mahallesi, 2956 Ada 20 Parsel Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 8.825,13 m2

İmar Durumu : 22.01.2018 tt.li 1/1000 Ölçekli Bozgoca Mahallesi Uygulama Imar Planı Sınırları dahilinde; büyük bir kısmı E-0.20 Yençok-2 kat yapılaşma koşullarıyla Gelişme Konut Alanı, kısmen Belediye Hizmet Alanı, kısmen 10 m enkesitli 3.Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu ve 7 m enkesitli 4.Derece Taşıt Yolu ve Servis Yolu lejantında kalmaktadır.

Kıymeti : 57.804.601,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2027 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 10:15

08/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02568706 #ilan.gov.tr