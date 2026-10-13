T.C. MANAVGAT 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/508 Esas

KARAR NO : 2026/349

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/06/2026 tarihli ilamı ile TCK'nın 158/1-f.son maddesi uyarınca 4 Yıl Hapis, 22.400,00 TL Adli Para cezası ile cezalandırılan Yusuf ve Ayşi oğlu, 10/06/1978 doğumlu, Bitlis Mutki nüfusuna kayıtlı MEHMET NURİ ÖZASLAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra başlamak üzere, 15 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine yapılacak beyan ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 08.10.2026

Basın No: ILN02568432 #ilan.gov.tr