T.C. İZMİR 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/646

KARAR NO :2025/841

İLAN

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan, Aydın ve Ayten oğlu, 29/04/1985 Akhisar doğumlu TC Kimlik No:15827605598 FUAT ATEŞ hakkında mahkememizin 23/10/2025 tarih ve 2023/646 esas 2025/841 karar sayılı ilamı ile;

TCK 204/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02569078 #ilan.gov.tr