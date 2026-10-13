T.C. BURSA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO :2024/1416

KARAR NO : 2026/513

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numurası yazılı 16/07/2026 tarihli kararıyla

1-Sanık Alya'nın eylemine uyan 6136 sayılı Yasa'nın 13/5. maddesi delaletiyle 13/1.maddesi gereğince neticeten 1 YIL HAPİS ve 900 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,bu cezanın 5728 sayılı yasa ile değişik 5271 sayılı CMK'nun 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,.Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen sanığın CMK.nun 231/8 maddesi gereğince BEŞ YIL SÜREYLE DENETİMDE SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA, karar verilmiş olup;

2-İşbu mahkeme kararımız 60919179990 TC Hasan Kızı Dilberden olma 05/03/1994 Kızıltepe doğumlu ALYA USLU'ya tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin yerel bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basım İlan Kurumu İlan Portalından ve Türkiye genelinde tirajı 50.000 in üzerinde olan gazetelerden birinde tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu olduğuna karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 09/10/2026

Basın No: ILN02568779 #ilan.gov.tr